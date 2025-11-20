Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Συνεδρίασε η Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ: Επί τάπητος η ευρωπαϊκή άμυνα και οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Ένωσης
Συνεδρίασε η Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ: Επί τάπητος η ευρωπαϊκή άμυνα και οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Ένωσης
Η ΕΕ έχει «σχέδιο δύο σημείων»: αποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας
Η σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο αρχηγών Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων (European Union Military Committee - EUMC) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της Συνόδου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του General Fabien Mandon, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις επί θεμάτων που άπτονται της στρατιωτικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.
Σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολούθησαν τις εργασίες της Συνόδου, στο πλαίσιο της οποίας εξετάσθηκαν ζητήματα αναφορικά με την ευρωπαϊκή άμυνα, τις στρατιωτικές δυνατότητες καθώς επίσης και τις τρέχουσες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της Ένωσης.
Κάγια Κάλας: Η ΕΕ έχει «σχέδιο δύο σημείων»: αποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα απλό «σχέδιο δύο σημείων» που συνίσταται στην αποδυνάμωση της Ρωσίας και την υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
«Αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, υποστηρίζαμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Βεβαίως, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να εμπλακούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι», είχε δηλώσει νωρίτερα προσερχόμενη στη σύνοδο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που προβλέπει το Κίεβο να αποδεχθεί κυρίως την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του στρατού του κατά το ήμισυ.
Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα πλαίσιο που έχουν καταρτίσει οι ίδιες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα όπλα, δήλωσαν χθες, Τετάρτη, δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.
Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, ο οποίος δημοσίευσε πρώτος πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο 28 σημείων, ανέφερε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα λάβουν εγγύηση ασφαλείας από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από το Κίεβο στη Ρωσία τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας, τα οποία δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο της Μόσχας.
Σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος Ζελένσκι έλαβε το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης και θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της ουκρανικής προεδρίας.
Η Κάλας δήλωσε παράλληλα σήμερα ότι η ΕΕ θα εργαστεί για την επιβολή περισσότερων κυρώσεων σε πλοία του σκιώδη ρωσικού στόλου και σε όσους τα διευκολύνουν.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Οι κάμερες έπιασαν τον Τσιτσιπά να τρέχει με τη Lotus του με 210 χλμ. στην Αττική Οδό - Του πήγε ψηφιακά το πρόστιμο
Μια νύχτα με τους ήρωες του ΕΚΑΒ - Η δολοφονία, τα ουρλιαχτά και τα... παράνομα ζευγάρια
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της Συνόδου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του General Fabien Mandon, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις επί θεμάτων που άπτονται της στρατιωτικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.
Σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολούθησαν τις εργασίες της Συνόδου, στο πλαίσιο της οποίας εξετάσθηκαν ζητήματα αναφορικά με την ευρωπαϊκή άμυνα, τις στρατιωτικές δυνατότητες καθώς επίσης και τις τρέχουσες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της Ένωσης.
Κάγια Κάλας: Η ΕΕ έχει «σχέδιο δύο σημείων»: αποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα απλό «σχέδιο δύο σημείων» που συνίσταται στην αποδυνάμωση της Ρωσίας και την υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
«Αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, υποστηρίζαμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Βεβαίως, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να εμπλακούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι», είχε δηλώσει νωρίτερα προσερχόμενη στη σύνοδο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που προβλέπει το Κίεβο να αποδεχθεί κυρίως την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του στρατού του κατά το ήμισυ.
Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα πλαίσιο που έχουν καταρτίσει οι ίδιες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα όπλα, δήλωσαν χθες, Τετάρτη, δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.
Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, ο οποίος δημοσίευσε πρώτος πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο 28 σημείων, ανέφερε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα λάβουν εγγύηση ασφαλείας από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από το Κίεβο στη Ρωσία τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας, τα οποία δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο της Μόσχας.
Σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος Ζελένσκι έλαβε το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης και θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της ουκρανικής προεδρίας.
Η Κάλας δήλωσε παράλληλα σήμερα ότι η ΕΕ θα εργαστεί για την επιβολή περισσότερων κυρώσεων σε πλοία του σκιώδη ρωσικού στόλου και σε όσους τα διευκολύνουν.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Οι κάμερες έπιασαν τον Τσιτσιπά να τρέχει με τη Lotus του με 210 χλμ. στην Αττική Οδό - Του πήγε ψηφιακά το πρόστιμο
Μια νύχτα με τους ήρωες του ΕΚΑΒ - Η δολοφονία, τα ουρλιαχτά και τα... παράνομα ζευγάρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα