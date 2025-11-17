Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας σε τρένα και προαστιακό
Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας σε τρένα και προαστιακό

Αναλυτικά οι αλλαγές, σύμφωνα με τη Hellenic Train

Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας σε τρένα και προαστιακό
Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού θα υπάρξουν αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλαν η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:

Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας σε τρένα και προαστιακό

*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια, στη γραμμή Πειραιάς - Κιάτο, θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

