Τουρίστες... έκαναν ηλιοθεραπεία πάνω στον αρχαίο ναό του Απόλλωνα Υλάτη στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της Κύπρου, με ιστορία που εκτείνεται από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως και τα ρωμαϊκά χρόνια
Έντονη αντίδραση και κύμα σχολίων προκάλεσε ανάρτηση στο Facebook του Κύπριου διακοσμητή Σωτήρη Γιαννακού, ο οποίος περιέγραψε με οργή όσα αντίκρισε κατά την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό χώρο του Απόλλωνα Υλάτη στη Λεμεσό.
Στην ανάρτησή του, ο κ. Γιαννακού ανέφερε ότι βρέθηκε στον ιερό χώρο, που κουβαλά «χιλιάδες χρόνια ιστορίας, μνήμης και πολιτισμού», και αντίκρισε επισκέπτες να ανεβαίνουν πάνω στα αρχαία μνημεία «σαν να ήταν απλό σκηνικό για φωτογραφίες».
«Ήταν σαν να τραυματιζόταν μπροστά μου κάτι πολύ πιο μεγάλο από την πέτρα – ήταν η ίδια η σχέση μας με το παρελθόν μας», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «τα μνημεία αυτά στέκουν εδώ αιώνες, κι όμως είναι τόσο εύθραυστα μπροστά στην αδιαφορία».
Ο ίδιος περιγράφει πως ένιωσε «βαθιά στενοχώρια και θυμό» βλέποντας να καταπατείται ένας χώρος που, όπως σημειώνει, «αξίζει μόνο σεβασμό». «Δεν είναι μόνο ένα αρχαίο μνημείο» αναφέρει, «είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας, της κληρονομιάς μας, και πονάει να βλέπεις να το αντιμετωπίζουν με τόση απερισκεψία».
Ο Ναός του Απόλλωνα Υλάτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της Κύπρου, με ιστορία που εκτείνεται από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως και τα ρωμαϊκά χρόνια. Βρίσκεται κοντά στο αρχαίο θέατρο του Κουρίου και αποτελεί χώρο μεγάλης επισκεψιμότητας.
Η ανάρτηση του Σωτήρη Γιαννακού επανέφερε στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της προστασίας και σωστής συμπεριφοράς στους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, υπενθυμίζοντας πως η πολιτιστική κληρονομιά δεν χρειάζεται μόνο συντήρηση, αλλά και παιδεία για να διατηρηθεί ζωντανή.
