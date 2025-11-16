Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Στο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν παρούσα στην υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας Ουκρανίας - Ελλάδας
Παρούσα στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας Ουκρανίας - Ελλάδας, ο δρόμος της οποίας άνοιξε ορθάνοιχτα μετά και τις συμφωνίες της Αθήνας με την Ουάσινγκτον, κατά την πρόσφατη διατλαντική σύνοδο P-TEC.
Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ καταδεικνύει το ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε συνοδευόμενη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
Δείτε φωτογραφίες:
