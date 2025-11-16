Στο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
Στο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν παρούσα στην υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας Ουκρανίας - Ελλάδας

Στο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
Παρούσα στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας Ουκρανίας - Ελλάδας, ο δρόμος της οποίας άνοιξε ορθάνοιχτα μετά και τις συμφωνίες της Αθήνας με την Ουάσινγκτον, κατά την πρόσφατη διατλαντική σύνοδο P-TEC.

Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ καταδεικνύει το ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε συνοδευόμενη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Δείτε φωτογραφίες:

