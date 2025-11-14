Ένοχος και στο Εφετείο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για τον θάνατο του Μανώλη Αφράτη στην Κρήτη
Ένοχος και στο Εφετείο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για τον θάνατο του Μανώλη Αφράτη στην Κρήτη
Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή - Πριν από πέντε χρόνια ο 38χρονος Μανώλης Αφράτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας
Ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκε από το τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων ο ιδιοκτήτης της εταιρείας στην οποία εργάζονταν ο αδικοχαμένος Μανώλης Αφράτης που σκοτώθηκε σε τροχαίο.
Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το flashnews.gr. Υπενθυμίζεται ότι πριν από πέντε χρόνια ο 38χρονος Μανώλης Αφράτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας σε σε θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο, την ώρα που πραγματοποιούσε διανομές με φορτηγό ψυγείο.
Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, καθώς καταπλακώθηκε από τα καθίσματα του φορτηγού.
Σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι το δυστύχημα οφείλονταν σε έλλειψη συντήρησης του φορτηγού καθώς κατά την διάρκεια της οδήγησης έσπασαν τα φρένα του οχήματος. Στο πλαίσιο αυτό είχε υποβάλει την ίδια ποινή με το Εφετείο, ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Ειδήσεις σήμερα:
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το flashnews.gr. Υπενθυμίζεται ότι πριν από πέντε χρόνια ο 38χρονος Μανώλης Αφράτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας σε σε θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο, την ώρα που πραγματοποιούσε διανομές με φορτηγό ψυγείο.
Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, καθώς καταπλακώθηκε από τα καθίσματα του φορτηγού.
Σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι το δυστύχημα οφείλονταν σε έλλειψη συντήρησης του φορτηγού καθώς κατά την διάρκεια της οδήγησης έσπασαν τα φρένα του οχήματος. Στο πλαίσιο αυτό είχε υποβάλει την ίδια ποινή με το Εφετείο, ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Ειδήσεις σήμερα:
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα