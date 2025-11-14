Ένοχος και στο Εφετείο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για τον θάνατο του Μανώλη Αφράτη στην Κρήτη

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή - Πριν από πέντε χρόνια ο 38χρονος Μανώλης Αφράτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας