Καιρός: Ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα και αύριο - Από Σάββατο άνοδος της θερμοκρασίας με νοτιάδες

Με ήλιο, ψυχρές πρωινές θερμοκρασίες και βοριάδες κυλά η εβδομάδα, σύμφωνα με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους Θοδωρή Κολυδά και Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από το Σάββατο, οι άνεμοι στρέφονται σε νοτιάδες, ανεβάζοντας σταδιακά τη θερμοκρασία, ενώ στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται μεταβολή του καιρού λόγω βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλία.
Η εβδομάδα που διανύουμε χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ήπιες καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και περιορισμένες παροδικές νεφώσεις στα νότια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Όπως επισημαίνει, το επόμενο διάστημα θα κυλήσει με ήπιες θερμοκρασίες και σταδιακή ενίσχυση των νοτιάδων, κυρίως από το Σαββατοκύριακο.
Την ίδια εικόνα περιγράφει και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος αποδίδει τον ήπιο καιρό στο «πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων που σημειώνεται πάνω από τη χώρα μας». Όπως εξηγεί, «σήμερα και αύριο θα δούμε λίγες βροχές σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, ωστόσο μετά το διήμερο ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά».
Σύμφωνα με τον ίδιο, από το Σάββατο μέχρι και την Τρίτη ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους και μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος – με χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί και αισθητά υψηλότερες το μεσημέρι. Επίσης, τοπικές πυκνές ομίχλες αναμένονται κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές περιοχές.
Αναλυτικά, η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι γενικά αίθριες ημέρες, με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με επικράτηση νοτιάδων που σταδιακά θα ενισχυθούν, κυρίως στα πελάγη.
Από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου ο καιρός θα παραμείνει σχετικά καλός, με αραιές νεφώσεις και ήλιο, ενώ από την Τρίτη και μετά οι προγνώσεις δείχνουν αλλαγή του σκηνικού. «Προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας φαίνεται πως θα φέρει ξανά φθινοπωρινό μοτίβο στη χώρα μας», τονίζει ο Μαρουσάκης.
Παράλληλα, το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής» δείχνει σημαντική ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη, με τμήμα αυτής της πολικής αέριας μάζας να αναμένεται να φτάσει και στην Ελλάδα προς το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Όπως διευκρινίζει ο μετεωρολόγος, «είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς ο προγνωστικός ορίζοντας είναι ασταθής, ωστόσο οι ενδείξεις επιμένουν».
Εβδομάδα ήπιου καιρού, με ήλιο στις περισσότερες περιοχές, παροδικές νεφώσεις στα νότια και σταδιακή ενίσχυση νοτιάδων από το Σαββατοκύριακο. https://t.co/sS2vQG9NxI @Starchannelnew1 @duthnac @CivPro_GR @EMY_HNMS— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 12, 2025
Στους -0,6 °C η θερμοκρασία χθες στο Βαρικό ΦλώριναςΉδη, σύμφωνα με το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, καταγράφηκαν χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, με το Βαρικό Φλώρινας να σημειώνει -0,6 °C, τιμή που αποτυπώνει το έντονο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος που αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 12/11, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 14 βαθμούς), 9 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 19 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 4 έως 16 βαθμούς), 14 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 13 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Καρπάθιο Πέλαγος ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ασθενείς έως σχεδόν μέτριους 3-4 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο σε μέτριους 5 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια τμήματα περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός σήμεραΠροβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.
Ο καιρός την Παρασκευή 14 ΝοεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 15 ΝοεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα και στα δυτικά αραιές νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Κυριακή 16 ΝοεμβρίουΣτα νότια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
