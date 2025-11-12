Συνελήφθη 35χρονος για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Πάτρα - Επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ενδοοικογενειακή βία Σύλληψη

Συνελήφθη 35χρονος για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Πάτρα - Επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού

Ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και αντιστάθηκε απωθώντας και χτυπώντας τους με τα χέρια

Συνελήφθη 35χρονος για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Πάτρα - Επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού
3 ΣΧΟΛΙΑ
Περιπετειώδης ήταν η σύλληψη ενός 35χρονου στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Όλα συνέβησαν αργά το βράδυ της Τρίτης (11/11) όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να επέμβουν σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο, με πρωταγωνιστή τον 35χρονο. Ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και αντιστάθηκε απωθώντας και χτυπώντας τους με τα χέρια, σύμφωνα με το tempo24.news.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες, με τον συλληφθέντα να επιχειρεί να αποσπάσει το όπλο αστυνομικού από τη θήκη του, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα κλοπής.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι τρεις φάσεις του σχεδίου για τα σπίτια στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Το «Καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας» και οι φοιτητικές εστίες

Jim Jones: Ο Αμερικανός ιεροκήρυκας της παράνοιας - Έχτισε δική του πόλη στη ζούγκλα της Γουιάνας, οδήγησε 900 ανθρώπους στην αυτοκτονία

Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης