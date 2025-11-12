Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Συνελήφθη 35χρονος για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Πάτρα - Επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού
Ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και αντιστάθηκε απωθώντας και χτυπώντας τους με τα χέρια
Περιπετειώδης ήταν η σύλληψη ενός 35χρονου στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.
Όλα συνέβησαν αργά το βράδυ της Τρίτης (11/11) όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να επέμβουν σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο, με πρωταγωνιστή τον 35χρονο. Ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και αντιστάθηκε απωθώντας και χτυπώντας τους με τα χέρια, σύμφωνα με το tempo24.news.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες, με τον συλληφθέντα να επιχειρεί να αποσπάσει το όπλο αστυνομικού από τη θήκη του, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα κλοπής.
