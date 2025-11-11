Ελεύθεροι οι δύο ανήλικοι που πούλησαν κάνναβη σε 13χρονο μέσα σε σχολείο της Αχαΐας
Ελεύθεροι οι δύο ανήλικοι που πούλησαν κάνναβη σε 13χρονο μέσα σε σχολείο της Αχαΐας

Στον έναν από τους δύο ανήλικους του επιβλήθηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Ελεύθεροι οι δύο ανήλικοι που πούλησαν κάνναβη σε 13χρονο μέσα σε σχολείο της Αχαΐας
Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι δύο 15χρονοι μαθητές οι οποίοι συνελήφθησαν την Παρασκευή στην Αχαΐα, κατηγορούμενοι ότι προμήθευσαν τσιγάρο κάνναβης σε 13χρονο συμμαθητή τους.

Στον έναν από τους δύο ανήλικους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της ανάθεσης της επιμέλειας του σε Επιμελητές Ανηλίκων, σύμφωνα με το tempo24.news. Οι δύο μαθητές υποστήριξαν ενώπιον του ανακριτή πως τα ναρκωτικά τους τα έδωσε ένας εξωσχολικός, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. 

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της Δυτικής Αχαΐας, το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ο 13χρονος μαθητής έκανε χρήση χασίς μέσα στο σχολείο και λίγο αργότερα παρουσίασε έντονους σπασμούς, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Ρίου. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί και πέντε γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας. 

