Φωτιά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Πάτρα
Στο σημείο οχήματα της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και την Αστυνομίας
Φωτιά ξέσπασε στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων που βρίσκεται στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.
Στο σημείο όπως μεταδίδει το tempo24.news, έσπευσε πυροσβεστικό όχημα, ένα ασθενοφόρο αλλά και περιπολικά της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό.
