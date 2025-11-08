ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις στον Κηφισό, σημειωτόν στο κέντρο λόγω των αγώνων του Μαραθωνίου

Αυτοκίνητο ντελαπάρισε σε κεντρικό δρόμο της Εύβοιας, στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Εύβοια Τραυματίας

Αυτοκίνητο ντελαπάρισε σε κεντρικό δρόμο της Εύβοιας, στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα

Αυτοκίνητο ντελαπάρισε σε κεντρικό δρόμο της Εύβοιας, στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, αυτοκίνητο τύπου τζιπ που κινούνταν στο ύψος του Πανοράματος προς Βόρεια Εύβοια κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε σε κεντρικό δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές Ψαχνών ΣΕΔΔΔ, αστυνομία ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν τραυματία ο οποίος διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης

«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης