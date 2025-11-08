Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Αυτοκίνητο ντελαπάρισε σε κεντρικό δρόμο της Εύβοιας, στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Αυτοκίνητο ντελαπάρισε σε κεντρικό δρόμο της Εύβοιας, στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια.
Σύμφωνα με το evima.gr, αυτοκίνητο τύπου τζιπ που κινούνταν στο ύψος του Πανοράματος προς Βόρεια Εύβοια κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε σε κεντρικό δρόμο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές Ψαχνών ΣΕΔΔΔ, αστυνομία ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν τραυματία ο οποίος διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα.
Η αστυνομία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.
Σύμφωνα με το evima.gr, αυτοκίνητο τύπου τζιπ που κινούνταν στο ύψος του Πανοράματος προς Βόρεια Εύβοια κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε σε κεντρικό δρόμο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές Ψαχνών ΣΕΔΔΔ, αστυνομία ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν τραυματία ο οποίος διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα.
Η αστυνομία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα