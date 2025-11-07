Καταδικάστηκε ο τενόρος για τον ξυλοδαρμό του γιου του - Τρεις μήνες με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 5.500 ευρώ
Φέρεται να υπάρχει και καταγγελία σε βάρος του για ξυλοδαρμό ηθοποιού της Λυρικής
Σε τρεις μήνες φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 5.500 χιλιάδων ευρώ καταδικάστηκε σήμερα ο τενόρος που είχε κατηγορηθεί για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του.
Έπειτα από την έκδοση της απόφασης, η πλευρά της μητέρας και του παιδιού, μέσω του δικηγόρου τους, Αναστάσιου Ντούγκα, δηλώνουν δικαιωμένοι από την συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς κατέπεσε ο ισχυρισμός του τενόρου ότι ο λόγος για τον οποίο χαστούκισε τον γιο του ήταν ότι απουσίαζε από το σχολείο του στις 3 Νοεμβρίου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί.
Αυτό συνέβη έπειτα από σχετικό έγγραφο που προσκόμισε η μητέρα στο δικαστήριο με το οποίο αποδείχθηκε ότι ο μαθητής δεν απουσίαζε τη συγκεκριμένη ημέρα από τα μαθήματά του.
Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Ντούγκας, σε βάρος του καταδικασθέντα φέρεται να υπάρχει καταγγελία σε βάρος του από ηθοποιό της Λυρικής για ξυλοδαρμό.
Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας, 46 ετών, καταγγέλθηκε από την εν διαστάσει σύζυγό του ότι το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης αρχικά εξύβρισε και στη συνέχεια απώθησε τον ανήλικο γιο του σε έπιπλο του σπιτιού και του έριξε σφαλιάρα με αποτέλεσμα να προκληθούν σημάδια στο σώμα του.
Ο τενόρος άσκησε έφεση κατά της απόφασης.
