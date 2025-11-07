Ο ίδιος άνθρωπος και με την McLaren και με τις μηχανές στην Αττική Οδό
Η Τροχαία Αττικής Οδού κινήθηκε άμεσα μετά τη δημοσιοποίηση του πρώτου βίντεο με τις δύο μοτοσικλέτες που κινούνταν με ταχύτητες άνω των 250 χλμ./ώρα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί....

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του υλικού, προέκυψε ότι ένας από τους δύο νεαρούς οδηγούς των μοτοσικλετών εμφανίζεται και σε δεύτερο βίντεο, αυτή τη φορά πίσω από το τιμόνι μιας McLaren, που επίσης κινείται με υπερβολική ταχύτητα. Το περιστατικό δεν συνέβη μέσα στην Αττική Οδό, αλλά σε δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου ο οδηγός ελέγχθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αεροδρομίου.

Στο συγκεκριμένο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός –μέλος της Τροχαίας Αεροδρομίου– να λέει χαρακτηριστικά στον οδηγό της McLaren «πάτα το», πριν εκείνος απομακρυνθεί με μεγάλη ταχύτητα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αίσθηση, καθώς έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια αστυνόμευσης και οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η Τροχαία Αττικής Οδού, συμπεριλαμβάνει και το περιστατικό με τη McLaren στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, καθώς πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποδοθούν ευθύνες τόσο για τις επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές όσο και για τη στάση των αστυνομικών που εμφανίζονται στο δεύτερο βίντεο.

@newsauto.gr newsauto.gr Η Τροχαία Αττικης οδού ταυτοποίησε τους δύο οδηγούς μοτοσικλετών που κινούνταν στην Αττική Οδό με ταχύτητες άνω των 250 km/h, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και «σούζες». Οι νεαροί, 27 και 21 ετών, κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ διαπιστώθηκε πως και οι δύο είχαν παραβατικό παρελθόν. Η μία μοτοσικλέτα κατασχέθηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Η Αττική Οδός δεν είναι πίστα και τέτοιες συμπεριφορές θέτουν σε κίνδυνο ζωές. #newsauto #τροχαία #ΑττικήΟδός #οδικήασφάλεια #protothema ♬ The Eye (STEM Piano) - Avalon Infinity
