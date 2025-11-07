Ο ίδιος άνθρωπος και με την McLaren και με τις μηχανές στην Αττική Οδό

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του υλικού, προέκυψε ότι ένας από τους δύο νεαρούς οδηγούς των μοτοσικλετών εμφανίζεται και σε δεύτερο βίντεο, αυτή τη φορά πίσω από το τιμόνι μιας McLaren, που επίσης κινείται με υπερβολική ταχύτητα. Το περιστατικό δεν συνέβη μέσα στην Αττική Οδό, αλλά σε δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου ο οδηγός ελέγχθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αεροδρομίου.

Στο συγκεκριμένο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός –μέλος της Τροχαίας Αεροδρομίου– να λέει χαρακτηριστικά στον οδηγό της McLaren «πάτα το», πριν εκείνος απομακρυνθεί με μεγάλη ταχύτητα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αίσθηση, καθώς έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια αστυνόμευσης και οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η Τροχαία Αττικής Οδού, συμπεριλαμβάνει και το περιστατικό με τη McLaren στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, καθώς πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποδοθούν ευθύνες τόσο για τις επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές όσο και για τη στάση των αστυνομικών που εμφανίζονται στο δεύτερο βίντεο.