Συνελήφθη 28χρονος που είχε παρκάρει το ΙΧ του σε γραμμές του Τραμ στο κέντρο της Αθήνας
Για περίπου μια ώρα είχε διακοπεί η κυκλοφορία του συρμού το βράδυ της Πέμπτης
Συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, ένας 28χρονος οδηγός, που στάθμευσε το ΙΧ του πάνω σε ράγες του Τραμ στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του συρμού για περίπου μία ώρα.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, εις βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για 2 μήνες.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
