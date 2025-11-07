Συνελήφθη 28χρονος που είχε παρκάρει το ΙΧ του σε γραμμές του Τραμ στο κέντρο της Αθήνας

Συνελήφθη τα ξημερώματα της6 Νοεμβρίου, έναςοδηγός, που στάθμευσε το ΙΧ του πάνω σε ράγες τουστο κέντρο της, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του συρμού για περίπου μία ώρα.Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, εις βάρος τουσχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμοκαι του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησηςΟ συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.