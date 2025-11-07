Κλειστά σήμερα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια - Δεύτερη μέρα απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών
Η απεργιακή κινητοποίηση έχει στόχο την ανάδειξη της πραγματικής κατάστασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως λένε

Κλειστά είναι σήμερα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στο πλαίσιο 24ωρης κινητοποίησης που πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), ζητώντας την κατάργηση του clawback. Οι γιατροί θα συγκεντρωθούν έξω από το υπουργείο Οικονομικών και θα πορευτούν προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης για δεύτερη μέρα απεργούν οι νοσοκομειακοί γιατροί με απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας, στις 12:00, ενώ ζητούν και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Τονίζουν ότι η απεργιακή κινητοποίηση έχει στόχο την ανάδειξη της πραγματικής κατάστασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη διεκδίκηση ενός σχεδίου ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου τομέα υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) εκφράζει τη στήριξή του στους νοσοκομειακούς ιατρούς και στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Τα αιτήματα των εργαζομένων του ΕΣΥ, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, είναι:

* Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία

* Μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

* Αναβάθμιση των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας, ανάλογη της προσφοράς και της ευθύνης των επαγγελματιών υγείας.

Ο ΙΣΑ καλεί την πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής εργασία των λειτουργών της και η υψηλής ποιότητας φροντίδα για όλους τους πολίτες.

