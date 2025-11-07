Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός - Έως 25΄ οι καθυστερήσεις στον Κηφισό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός Αττική Οδός

Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός - Έως 25΄ οι καθυστερήσεις στον Κηφισό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός - Έως 25΄ οι καθυστερήσεις στον Κηφισό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στον Κηφισό και την Αττική Οδό καταγράφονται οι σημαντικότερες δυσκολίες στην κίνηση στους δρόμους το πρωί της Παρασκευής.

Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και συνεχίζεται μέχρι μετά τα ΚΤΕΛ ενώ στην άνοδο οι οδηγοί δυσκολεύονται από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στη συνέχεια μετά τον κόμβο της Αττικής οδού.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη κίνηση και σε Μεσογείων και Κηφισιάς κατά τμήματα, στην ανηφόρα του Καρέα προς Κατεχάκη, στην παραλιακή προς Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.

Στην Αττική οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισιάς και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία καθώς 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα


Ειδήσεις σήμερα:

Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών

Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»

To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης