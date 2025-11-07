Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός - Έως 25΄ οι καθυστερήσεις στον Κηφισό
Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός - Έως 25΄ οι καθυστερήσεις στον Κηφισό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στον Κηφισό και την Αττική Οδό καταγράφονται οι σημαντικότερες δυσκολίες στην κίνηση στους δρόμους το πρωί της Παρασκευής.
Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και συνεχίζεται μέχρι μετά τα ΚΤΕΛ ενώ στην άνοδο οι οδηγοί δυσκολεύονται από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στη συνέχεια μετά τον κόμβο της Αττικής οδού.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη κίνηση και σε Μεσογείων και Κηφισιάς κατά τμήματα, στην ανηφόρα του Καρέα προς Κατεχάκη, στην παραλιακή προς Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.
Στην Αττική οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισιάς και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία καθώς 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα
Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και συνεχίζεται μέχρι μετά τα ΚΤΕΛ ενώ στην άνοδο οι οδηγοί δυσκολεύονται από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στη συνέχεια μετά τον κόμβο της Αττικής οδού.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη κίνηση και σε Μεσογείων και Κηφισιάς κατά τμήματα, στην ανηφόρα του Καρέα προς Κατεχάκη, στην παραλιακή προς Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.
Στην Αττική οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισιάς και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία καθώς 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 7, 2025
20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/aZ7rsRjcP6
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα