Στη φυλακή πατέρας και γιοι που έκλεψαν τουλάχιστον 850 πρόβατα στο Λασίθι

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ζωοκλοπές από επτά διαφορετικούς παθόντες σε διάφορες περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας
Στη φυλακή οδηγήθηκαν πατέρας και δύο γιοι από το Λασίθι της Κρήτης που είχαν μετατρέψει τις ζωοκλοπές σε… οικογενειακή μπίζνα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο στην παρούσα δικογραφία περιλαμβάνονται ζωοκλοπές από επτά διαφορετικούς παθόντες σε διάφορες περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας, με τα κλεμμένα ζώα να ανέρχονται σε πάνω από 850 πρόβατα εκ των οποίων κάποια κυοφορούσαν, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Ο 49χρονος πατέρας και οι δύο γιοι 25 και 26 ετών, είχαν τεθεί στο «κάδρο» των Αρχών που έχουν βάλει ως στόχο να καταπολεμηθούν οι ζωοκλοπές αλλά και το θέμα των ανεπιτήρητων ζώων.
Η προ ημερών αστυνομική επιχείρηση σε τρεις χώρους ιδιοκτησίας των προφυλακισμένων πλέον συγγενών κρίθηκε επιβεβλημένη βάσει των πληροφοριών που είχαν στη διάθεση τους οι αστυνομικοί του ΤΑΕ Λασιθίου, αλλά και το «ιστορικό» τους δεδομένου ότι σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί δικογραφίες τόσο για όπλα όσο και για ζωοκλοπές. Μάλιστα αναφέρεται ότι στο παρελθόν για υποθέσεις ζωοκλοπής είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.
Στις έρευνες που έγιναν στους χώρους εκμετάλλευσης τους εντοπίστηκαν περίπου 230 από τα αφαιρεθέντα ζώα, μαζί με 124 νεογνά που φέρονται να γεννήθηκαν μετά την ζωοκλοπή των κυοφορούμενων προβάτων, τα οποία και αποδόθηκαν σε κάποιους από τους παθόντες. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις ζωοκλοπής και οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.
