Θεσσαλονίκη: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Διαβατών μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 39χρονος
Ο 39χρονος φέρεται να πούλησε τρία αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη, η οποία τα κατανάλωσε και στη συνέχεια αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία

Στη σύλληψη ενός 39χρονου υπεύθυνου ψιλικατζίδικου για πώληση αλκοόλ σε ανήλικη προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρεται να πούλησε τρία αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη, η οποία τα κατανάλωσε και στη συνέχεια αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Η νεαρή μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.

Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

