Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός άνδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σορός Φωτιά

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 7.14 το πρωί, ενώ επί τόπου έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

