Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός άνδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός άνδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 7.14 το πρωί, ενώ επί τόπου έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα
Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 7.14 το πρωί, ενώ επί τόπου έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο δήμο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 2, 2025
