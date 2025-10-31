Καταδικάστηκαν και στο Εφετείο οι γονείς που κακοποιούσαν σεξουαλικά τα τρία τους παιδιά στη Λέρο

Ο πρώτος κατηγορούμενος ομολόγησε τις ανωτέρω πράξεις στην προανακριτική απολογία του, ενώ με την απολογία του κατά την κύρια ανάκριση ανεκάλεσε εν μέρει την προηγούμενη ομολογία του ως προς ορισμένα περιστατικά και κυρίως ως προς τη συχνότητα τέλεσης των ως άνω πράξεων, ισχυριζόμενος ότι ομολόγησε τα παραπάνω υπό καθεστώς πίεσης από τους προανακριτικούς υπαλλήλους.Όπως προκύπτει από την απλή ανάγνωση της προανακριτικής απολογίας του, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε στις εν λόγω πράξεις του εξαιρετικά λεπτομερώς και μάλιστα τοποθετώντας αυτές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, δηλαδή ανέφερε στοιχεία που ήταν άγνωστα στους προανακριτικούς υπαλλήλους και συνεπώς τα όσα ανέφερε δεν θα μπορούσαν να αποτυπωθούν καθ’ υπόδειξη ή πίεση των τελευταίων.Αντίθετα, προκύπτει ότι ο πρώτος κατηγορούμενος ανέφερε αυθόρμητα τα όσα περιλαμβάνονται στην προανακριτική απολογία του. Τα εν λόγω συμπεράσματα ενισχύονται και από τα όσα αναφέρονται σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης ψυχιάτρου. Σε ομολογία των πράξεων που αποδίδονται στην ίδια προέβη και η δεύτερη κατηγορούμενη στην προανακριτική απολογία της.Ωστόσο, στην απολογία της κατά την κύρια ανάκριση δήλωσε ότι αρνείται ορισμένες εκ των ανωτέρω πράξεις, με τρόπο όμως αόριστο. Υπέπεσε δε σε αντιφάσεις όταν απάντησε σε ερωτήσεις της Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Κω ως προς τα γεγονότα που έχουν συμβεί.Περαιτέρω, ο ισχυρισμός της ότι δεν ήλεγξε τι ανέφερε η προανακριτική της απολογία πριν την υπογράψει δεν κρίθηκε βάσιμος, δεδομένου ότι περιείχε περιστατικά με λεπτομέρειες και αναφορά σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, δηλαδή περιείχε στοιχεία που είναι προφανές ότι κατατέθηκαν αυθόρμητα από την ίδια. Επίσης μη πειστικός κρίθηκε και ο ισχυρισμός της εν λόγω κατηγορούμενης ότι τέλεσε τις ως άνω πράξεις επειδή φοβόταν το σύζυγό της, καθόσον η ίδια στην ανακριτική απολογία της δήλωσε ότι δεν είχε απειλές από αυτόν. Άλλωστε, όπως αναφέρει σε άλλο σημείο της απολογίας της, σε ένα από τα περιστατικά ασελγούς πράξης (θωπεία στήθους) που τέλεσε η ίδια σε βάρος της ανήλικης κόρης της δεν ήταν μπροστά ο σύζυγός της, γεγονός που αποδυναμώνει τον ισχυρισμό της ότι τέλεσε τις εν λόγω πράξεις υπό την απειλή και τον φόβο του συζύγου της.Ενώπιον του Δικαστηρίου ο πρώτος αρνήθηκε την τέλεση των πράξεων και ισχυρίστηκε ότι η ομολογία του ήταν απόρροια αστυνομικής βίας ενώ δεν μπόρεσε να εξηγήσει πως ονομόγησε και ενώπιον της Ανακρίτριας της Κω!Υποστήριξε ότι βοηθούσε το άλλο του παιδί σε μικρή ηλικία καθ’ υπόδειξιν παιδιάτρου ανοίγοντας το μόριό του για να μην υποβληθεί σε επέμβαση φίμωσης και αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται.Η μητέρα από την άλλη, ομολόγησε μια πράξη με θύμα την κόρη της ενώ αρνήθηκε τις υπόλοιπες τονίζοντας ωστόσο ότι τελούσε υπό τον φόβο του συζύγου της.