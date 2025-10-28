Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Μελάνωση και ανομβρία σκοτώνουν την παραγωγή καστάνου στο Πήλιο μετά τον Daniel
Η μελάνωση έχει καταστρέψει νέες αλλά και παλαιότερες καστανιές - Η ανομβρία μείωσε σημαντικά τη φετινή παραγωγή
Η κλιματική αλλαγή είναι ίσως ο πιο σωστός γενικός όρος για να αναλύσουμε πως έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες και αυτές επηρεάζουν τη ζωή μας αλλά και τη φυτική παραγωγή σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες ένα φαινόμενο που είναι προϊόν της κλιματικής αλλαγής φαίνεται πως είναι υπεύθυνο για την επιδείνωση μια ασθένεια που χτυπά τις καστανιές και πολλές φορές τις ξεραίνει.
Η μελάνωση είναι μια ασθένεια που μετά όλο την εκδήλωση του φαινομένου «Daniel» έχει καταστρέψει νέες αλλά παλαιότερες καστανιές στο Πήλιο και όχι μόνο, οδηγώντας σε απόγνωση τους παραγωγούς που βλέπουν την παραγωγή τους να μειώνονται.
«Είναι αλήθεια πως η μελάνωση υπήρχε στις καστανιές και πριν τον Daniel, αλλά μετά από το φαινόμενο, η ασθένεια εξαπλώθηκε σε ανησυχητικό βαθμό καταστρέφοντας ολόκληρα κασταναριά.
Στο Πήλιο έπεσαν τότε 1700 και πλέον χιλιοστά νερού όταν για την καστανιά ένα καλό πόρισμα δεν είναι πάνω από 40 χιλιοστά» περιγράφει ο Dr. Αλέξανδρος Παπαχατζής Καθηγητής Δενδροκομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που παρακολουθεί στενά την εξάπλωση της μελάνωσης.
Αυτήν η κατάσταση αποτυπώνεται καλύτερα αν δει κανείς ολόκληρα τμήματα με δέντρα σε πλαγιές του Πηλίου που πλέον δείχνουν κίτρινα και ξερά. Η ομάδα του κ. Παπαχατζή έχει προχωρήσει σε εμβολιασμούς καστανιών που νοσούν και έχουν καταφέρει μετά από διάσημα δυο - τριών ετών να τις θεραπεύσουν, όμως η εξάπλωση έχει ήδη προχωρήσει αρκετά.
Την ίδια ώρα σε συνεννόηση με εξειδικευμένα κέντρα των ΗΠΑ προσπαθούν να βρουν και άλλους οικολογικούς τρόπους αντιμετώπισης. Ανάλογη είναι και η κατάσταση στις καρυδιές στον Θεσσαλικό κάμπο που πάσχουν από φυτόφθορα, μια συγγενή ασθένεια της μελάνωσης.
Έτσι, χάθηκε το 70% της παραγωγής κάστανου. Από αυτή την παραγωγή που κατάφεραν να μαζέψουν οι παραγωγοί, το μεγαλύτερο ποσοστό της είναι κάστανα μικρότερου μεγέθους που στην αγορά φεύγουν σε τιμές 0,50 έως 0,60 ευρώ ανά κιλό από το χωράφι.
Όταν πλέον τον Σεπτέμβριο έβρεξε, η βροχή έσκισε τα περισσότερα μεγαλόκαρπα κάστανα με αποτέλεσμα αυτά να μην είναι εμπορεύσιμα.
Αυτά ήταν που οι παραγωγοί θα μπορούσαν να τα πουλήσουν σε σχεδόν τριπλάσια τιμή από τα μικρότερα, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν μέρος από τη συνολική μείωση παραγωγής που παρουσιάστηκε φέτος λόγω ανομβρίας.
Η έλλειψη βροχών τους τελευταίους μήνες επηρέασε και την παραγωγή του μύλου Πηλίου καθώς και εκεί καταγράφηκε σημαντική μείωση της παραγωγής.
Η έλλειψη βροχής έφερε το δεύτερο χτύπημα στην παραγωγήΚαι αν η μελάνωση έχει μειώσει αισθητά την παραγωγή κάστανου τα τελευταία χρόνια η ανομβρία ήταν το δεύτερο σημαντικό πλήγμα. Τους καλοκαιρινούς μήνες στο Πήλιο χρειάστηκε τέσσερις μήνες για να βρέξει.
