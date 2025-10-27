Πυροσβεστική: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 150 προσλήψεις, τι πρέπει να προσέξετε
Πυροσβεστική: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 150 προσλήψεις, τι πρέπει να προσέξετε
Οι αιτήσεις για τις 150 προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα ανοίγουν την Τετάρτη - Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ
Την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στη μεγάλη προκήρυξη ΑΣΕΠ για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος που προβλέπει την πρόσληψη 150 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων με επταετή θητεία.
Ο διαγωνισμός αφορά στην πρόσληψη 150 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων οποίοι θα τοποθετηθούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής (ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής).
Συμμετοχή στον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή υποψήφιοι που δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μεταγενέστερα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο διαγωνισμός αφορά στην πρόσληψη 150 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων οποίοι θα τοποθετηθούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής (ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής).
Συμμετοχή στον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή υποψήφιοι που δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μεταγενέστερα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα