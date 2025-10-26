Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Λαμία: Φωτιά σε μονοκατοικία με ένα νεκρό
Λαμία: Φωτιά σε μονοκατοικία με ένα νεκρό
Eνας άντρας περίπου 50 ετών ο οποίος έμενε μόνος του βρέθηκε νεκρός
Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 9:00 το πρωί στην οδό Πάφου στη Λαμία ανάμεσα Αγιο Λουκά και Ίσιαδάκι.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με το lamianow.gr, νεκρός εντοπίστηκε ένας άντρας περίπου 50 ετών ο οποίος έμενε μόνος του.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα και τον μετάφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
