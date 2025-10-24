Δήμοι και Περιφέρειες πρωταγωνιστές για το μέλλον της Ευρώπης: Εκδήλωση για την κλιματική κρίση

«Στην ΠΕΔΑ βλέπουμε το περιβάλλον όχι ως ένα θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα πρώτης γραμμής. Η πολιτική προστασία, η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων και η εξοικονόμηση νερού είναι πεδία συνεργασίας, σχεδιασμού και ευθύνης».



Δεκάδες εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης έδωσαν το παρών στην εκδήλωση

Κλείσιμο

Δήμοι, περιφέρειες και ευρωπαϊκοί φορείς ένωσαν δυνάμεις σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ENVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,. Η εκδήλωση «Διαμορφώνοντας το Αύριο, Μαζί με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα – Αστική Ανθεκτικότητα και Ετοιμότητα» πραγματοποιήθηκε χθες στο ξενοδοχείο Amalia, στο κέντρο της Αθήνας.Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να αναδειχθεί ότι η κλιματική κρίση δεν αντιμετωπίζεται θεωρητικά, αλλά μέσα από ουσιαστική δράση στις γειτονιές, τα σχολεία και τα δίκτυα της καθημερινότητας.Ο κ. Μπακογιάννης, στην κεντρική του τοποθέτηση, υπογράμμισε ότι οι πόλεις δεν ζητούν απλώς στήριξη, αλλά ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για το μέλλον της Ευρώπης:«Η Επιτροπή των Περιφερειών, και ιδιαίτερα η Επιτροπή μας, η ENVE, έχουν ήδη προειδοποιήσει: Δεν υπάρχει ανθεκτική ή δίκαιη Ευρώπη χωρίς ανθεκτική και δίκαιη αυτοδιοίκηση. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται άλλες διακηρύξεις. Χρειάζεται να εμπιστευθεί ξανά τη δύναμη της αυτοδιοίκησης. Να κάνει πράξη αυτό που γράφει στο ίδιο της το Σύνταγμα: ότι η Ένωση χτίζεται από κάτω προς τα πάνω».Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τονΧαιρετισμούς απηύθυναν ο Περιφερειάρχης Αττικής,, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Γαλατσίου,, καθώς και ο, εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.τόνισε ότι η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση δεν είναι θεωρία, αλλά ζήτημα ζωής και ασφάλειας:«Στην Αττική αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος είναι απόλυτη προτεραιότητα. Με έργα ουσίας, συνεργασία και αποφασιστικότητα, χτίζουμε μια Περιφέρεια πιο ασφαλή, πιο πράσινη, πιο βιώσιμη. Γιατί το αύριο δεν θα μας περιμένει – πρέπει να το δημιουργήσουμε εμείς, σήμερα, όλοι μαζί: κράτη, περιφέρειες, δήμοι, κοινωνία των πολιτών».Από την πλευρά του,επισήμανε:Η εκδήλωση σημείωσε εξαιρετικά δυναμική προσέλευση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, δημάρχων, αιρετών, ακαδημαϊκών, φοιτητών και ενεργών πολιτών. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν οι:Γιάννης Μώραλης (Δήμαρχος Πειραιά), Γιώργος Κουτελάκης (Δήμαρχος Νέας Σμύρνης), Βασίλης Ξυπολυτάς (Δήμαρχος Κηφισιάς), Γιώργος Παπαναστασίου ( Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ - Δήμαρχος Αγρινίου), Στέλιος Μαμαλάκης (Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου), Νίκος Χουρσαλάς (Δήμαρχος Κορυδαλλού), Ανδρέας Ευθυμίου (Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου), Παναγιώτης Μαργέτης (Δήμαρχος Μεγαρέων), Παναγιώτης Μανούρης (Δήμαρχος Νέας Ιωνίας) καθώς και Αντιπεριφερειάρχες και στελέχη της Περιφέρειας Αττικής.