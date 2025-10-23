Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πληρώθηκαν 1.392 δικαιούχοι του προγράμματος
«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πληρώθηκαν 1.392 δικαιούχοι του προγράμματος
Πιστώθηκε το ποσό των 4.994.798,14 ευρώ για 1.554 ηλεκτρικά οχήματα
Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Σήμερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πιστώθηκε με την 11η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 1.392 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 4.994.798,14 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 2.791.805,96 ευρώ αφορά 1.081 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.202.992,18 ευρώ αφορά 311 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.554 ηλεκτρικά οχήματα.
Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 43.129.392,70 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε τηνΓεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Σήμερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πιστώθηκε με την 11η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 1.392 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 4.994.798,14 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 2.791.805,96 ευρώ αφορά 1.081 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.202.992,18 ευρώ αφορά 311 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.554 ηλεκτρικά οχήματα.
Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 43.129.392,70 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε τηνΓεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα