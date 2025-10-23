«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πληρώθηκαν 1.392 δικαιούχοι του προγράμματος
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Υποδομών Ηλεκτρικά οχήματα

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πληρώθηκαν 1.392 δικαιούχοι του προγράμματος

Πιστώθηκε το ποσό των 4.994.798,14 ευρώ  για 1.554 ηλεκτρικά οχήματα

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πληρώθηκαν 1.392 δικαιούχοι του προγράμματος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σήμερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πιστώθηκε με την 11η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 1.392 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 4.994.798,14 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 2.791.805,96 ευρώ αφορά 1.081 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.202.992,18 ευρώ αφορά 311 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.554 ηλεκτρικά οχήματα.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 43.129.392,70 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας

Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε τηνΓεροβασίλη

Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.

COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad: Δωρεάν ημερίδες για ΜμΕ που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στις διεθνείς αγορές

Δύο ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που προσφέρουν έμπνευση, καθοδήγηση και γνωριμία με προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία για τους επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης