Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Άγνωστος Στρατιώτης Τροπολογία

Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αστυνομικοί παρατάχθηκαν μπροστά από το Μνημείο  κατ' εφαρμογή των προβλέψεων της τροπολογίας για την προστασία του που ψηφίστηκε χθες

Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
42 ΣΧΟΛΙΑ
Αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία του Μνημείου, που προβλέπονται από την τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε χθες.

Οι αστυνομικοί πήραν μέτρα τάξης καθώς έφτασε λίγο πριν τις 20.00 στην πλατεία Συντάγματος πορεία συλλογικοτήτων που διαμαρτυρήθηκαν για την τροπολογία που ψηφίστηκε, αλλά και αναρχικών ομάδων που κάνουν πορεία στη μνήμη του άνδρα που σκοτώθηκε στην έκρηξη στους Αμπελοκήπους πριν από έναν χρόνο. Σύμφωνα με την τροπολογία, η ευθύνη για την τήρηση της τάξης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι συγκεντρωμένοι περίπου στις 20:30 κατευθύνθηκαν προς την Πανεπιστημίου. 

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας φοιτητικών συλλόγων

Βίντεο από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Κλείσιμο
Βίντεο από την πορεία (4)

Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα:

«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»

«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
42 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.

COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad: Δωρεάν ημερίδες για ΜμΕ που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στις διεθνείς αγορές

Δύο ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που προσφέρουν έμπνευση, καθοδήγηση και γνωριμία με προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία για τους επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης