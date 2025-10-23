Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αστυνομικά μέτρα στον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω πορείας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αστυνομικοί παρατάχθηκαν μπροστά από το Μνημείο κατ' εφαρμογή των προβλέψεων της τροπολογίας για την προστασία του που ψηφίστηκε χθες
Αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία του Μνημείου, που προβλέπονται από την τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε χθες.
Οι αστυνομικοί πήραν μέτρα τάξης καθώς έφτασε λίγο πριν τις 20.00 στην πλατεία Συντάγματος πορεία συλλογικοτήτων που διαμαρτυρήθηκαν για την τροπολογία που ψηφίστηκε, αλλά και αναρχικών ομάδων που κάνουν πορεία στη μνήμη του άνδρα που σκοτώθηκε στην έκρηξη στους Αμπελοκήπους πριν από έναν χρόνο. Σύμφωνα με την τροπολογία, η ευθύνη για την τήρηση της τάξης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι συγκεντρωμένοι περίπου στις 20:30 κατευθύνθηκαν προς την Πανεπιστημίου.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
Οι αστυνομικοί πήραν μέτρα τάξης καθώς έφτασε λίγο πριν τις 20.00 στην πλατεία Συντάγματος πορεία συλλογικοτήτων που διαμαρτυρήθηκαν για την τροπολογία που ψηφίστηκε, αλλά και αναρχικών ομάδων που κάνουν πορεία στη μνήμη του άνδρα που σκοτώθηκε στην έκρηξη στους Αμπελοκήπους πριν από έναν χρόνο. Σύμφωνα με την τροπολογία, η ευθύνη για την τήρηση της τάξης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι συγκεντρωμένοι περίπου στις 20:30 κατευθύνθηκαν προς την Πανεπιστημίου.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα