Λίνα Νικολακοπούλου για Διονύση Σαββόπουλο: «Ήταν ό,τι πιο απροσποίητο υπήρχε στο ελληνικό τραγούδι»
Λίνα Νικολακοπούλου για Διονύση Σαββόπουλο: «Ήταν ό,τι πιο απροσποίητο υπήρχε στο ελληνικό τραγούδι»
Όλα του τα τραγούδια είναι ακριβά, φτιαγμένα με την προσοχή ενός χρυσοχόου, πρόσθεσε η στιχουργός
«Ό,τι πιο απροσποίητο» υπήρχε στο ελληνικό τραγούδι χαρακτηρίζει η Λίνα Νικολακοπούλου τον Διονύση Σαββόπουλο. Ο θάνατος του σπουδαίου τραγουδοποιού το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου βύθισε στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα, ανάμεσά τους και τη στιχουργό. Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας του Διονύση Σαββόπουλου επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί. Από το 2021, έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η Λίνα Νικολακοπούλου με την εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές», μίλησε για εκείνον, τονίζοντας πως «τραγούδια που άφησε πίσω του είναι τραγούδια «ακριβά», «φτιαγμένα με την προσοχή ενός χρυσοχόου». Αρχικά, η Λίνα Νικολακοπούλου δήλωσε: «Το γνωρίζουμε όλοι και το νιώθουμε όλοι, ειδικά η γενιά η δική μου, ότι ήταν ό,τι πιο καινούριο, ό,τι πιο απροσποίητο ήρθε με μία γραφή ολότελα δική του, με στίχους που μας βγάλανε από τις συμβάσεις του τι ήταν τα θέματα του τότε τραγουδιού, με μια παντιέρα μεγάλη για το φοιτητικό κίνημα».
Δείτε το βίντεο
Τέλος, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του, σημειώνοντας πως επρόκειτο για έναν άνθρωπο τρυφερό, με χιούμορ και εξαιρετικό ακροατή. Σημείωσε μάλιστα, πως ενώ απέφευγε να αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη, που ήταν και η πόλη του, μέσα του υπήρχε μεγάλη αγάπη για εκείνη. «Ήταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος και προσεκτικός ακροατής αυτού που του έλεγες, δεν βιαζόταν να απαντήσει. Είχε ένα αριστοκρατικό φέρεσθαι, αλλά την ίδια ώρα είχε και μία χάρη σχεδόν Αριστοφανική. Το χιούμορ του ήταν ορατό. Ήταν τρυφερός πολύ. Αλλά δεν θα έλεγα "εύκολος". Έπρεπε να κερδίσεις την εκτίμησή του. Στις συζητήσεις που κάναμε, στη ματιά για τα πράγματα η αναφορά του ήταν πολλές φορές και στη Θεσσαλονίκη. Αν και όταν έφυγε και ήρθε στην Αθήνα, δεν μιλούσε πολύ για αυτό δημόσια, στις συζητήσεις του υπήρχε η αγάπη για την πόλη του», είπε κλείνοντας.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η Λίνα Νικολακοπούλου με την εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές», μίλησε για εκείνον, τονίζοντας πως «τραγούδια που άφησε πίσω του είναι τραγούδια «ακριβά», «φτιαγμένα με την προσοχή ενός χρυσοχόου». Αρχικά, η Λίνα Νικολακοπούλου δήλωσε: «Το γνωρίζουμε όλοι και το νιώθουμε όλοι, ειδικά η γενιά η δική μου, ότι ήταν ό,τι πιο καινούριο, ό,τι πιο απροσποίητο ήρθε με μία γραφή ολότελα δική του, με στίχους που μας βγάλανε από τις συμβάσεις του τι ήταν τα θέματα του τότε τραγουδιού, με μια παντιέρα μεγάλη για το φοιτητικό κίνημα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, πρόσθεσε για εκείνον, πως «είχε ακριβώς εκείνη τη ματιά που χρειάζεται για να σπάνε τα στερεότυπα». «Όλα του τα τραγούδια είναι ακριβά, φτιαγμένα με την προσοχή ενός χρυσοχόου. Είχε την ιδιαίτερη λοξή ματιά, που είναι απαραίτητη για να σπάνε τα στερεότυπα. Μιλάμε για μια ζωή γόνιμη, που μας έδινε συνεχώς, που μας άνοιγε συνεχώς τα μάτια για να αντιλαμβανόμαστε και με άλλον τρόπο τα χρόνια μας, τη ζωή μας και τον τόπο μας», τόνισε.
Τέλος, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του, σημειώνοντας πως επρόκειτο για έναν άνθρωπο τρυφερό, με χιούμορ και εξαιρετικό ακροατή. Σημείωσε μάλιστα, πως ενώ απέφευγε να αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη, που ήταν και η πόλη του, μέσα του υπήρχε μεγάλη αγάπη για εκείνη. «Ήταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος και προσεκτικός ακροατής αυτού που του έλεγες, δεν βιαζόταν να απαντήσει. Είχε ένα αριστοκρατικό φέρεσθαι, αλλά την ίδια ώρα είχε και μία χάρη σχεδόν Αριστοφανική. Το χιούμορ του ήταν ορατό. Ήταν τρυφερός πολύ. Αλλά δεν θα έλεγα "εύκολος". Έπρεπε να κερδίσεις την εκτίμησή του. Στις συζητήσεις που κάναμε, στη ματιά για τα πράγματα η αναφορά του ήταν πολλές φορές και στη Θεσσαλονίκη. Αν και όταν έφυγε και ήρθε στην Αθήνα, δεν μιλούσε πολύ για αυτό δημόσια, στις συζητήσεις του υπήρχε η αγάπη για την πόλη του», είπε κλείνοντας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα