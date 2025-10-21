«ΛΟΓΟΣ - LOGOS»: Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας εγκαινιάζει το πρώτο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης για θέματα Πίστεως
Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος εγκαινιάζει το «ΛΟΓΟΣ - LOGOS», ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο πνευματικής αναφοράς, που αξιοποιεί τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), προκειμένου να προσφέρει έγκυρη γνώση και ενημέρωση πάνω σε θεολογικά, εκκλησιαστικά και πνευματικά ζητήματα, με σκοπό να αναδείξει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως τεχνητή ευφυΐα, ως απόλυτο δηλαδή τεχνολογικό εργαλείο στη διακονία του ανθρώπου.

Το «ΛΟΓΟΣ - LOGOS» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο ΤΠΕ ΗΡΩΝ, στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής σύμπραξης Εκκλησίας και Ερευνητικής Κοινότητας, με στόχο την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου αλγορίθμου, που συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με την ορθόδοξη θεολογική παράδοση.

Την ακαδημαϊκή επίβλεψη και ευθύνη του έργου έχει ο κ. Αθανάσιος Δαβαλάς, Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγραμμάτων ΑΙ (ΤΝ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου ΤΠΕ ΗΡΩΝ.

Ο αλγόριθμος αυτός έχει σχεδιασθεί, ώστε να αναγνωρίζει, να επεξεργάζεται και να αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο της ορθόδοξης εκκλησιαστικής σκέψης, προσφέροντας στον χρήστη μία αυθεντική και υπεύθυνη εμπειρία πνευματικής πληροφόρησης.

Το «ΛΟΓΟΣ - LOGOS» δεν υποκαθιστά τις αποφάσεις της επίσημης Εκκλησίας, ούτε την ενοριακή και λατρευτική της ζωή. Στόχος του είναι να βοηθήσει κάθε πιστό, που επιθυμεί να ενημερώνεται και να εμβαθύνει σε θέματα πίστεως, έχοντας πάντοτε ως θεμέλιο το φως της Ορθόδοξης Παράδοσης και την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας.

Το «ΛΟΓΟΣ - LOGOS» δεν υποκαθιστά τον πνευματικό ιερέα, αλλά λειτουργεί ως βοηθός στον στοχασμό, στη μάθηση και στην αναζήτηση του θελήματος του Θεού, με σκοπό να εμπνεύσει τη μελέτη, να ενισχύσει τη γνώση και να συνδέσει τον άνθρωπο με τη ζώσα Εκκλησία.

Με την πρωτοβουλία αυτή, επιχειρείται μία δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της πνευματικής καλλιέργειας και της εκκλησιαστικής μαρτυρίας, αναδεικνύοντας ότι η σύζευξη επιστήμης και πίστεως μπορεί να οδηγήσει σε νέες μορφές διακονίας, γνώσης και επικοινωνίας.

Το «ΛΟΓΟΣ - LOGOS» είναι διαθέσιμο εδώ.

