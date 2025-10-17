Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Σεισμός τώρα Φαλάσαρνα Κρήτη

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα στην Κρήτη

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν σε θαλάσσια περιοχή

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα στην Κρήτη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή στα Φαλάσαρνα Κρήτης, πολύ κοντά στο νησί.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 45 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων και το εστιακό βάθος στα 30,7 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δύο νεκροί σε καραμπόλα ΙΧ στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας στις Αφίδνες - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου

Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok

Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης