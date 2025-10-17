Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα στην Κρήτη
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν σε θαλάσσια περιοχή
Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή στα Φαλάσαρνα Κρήτης, πολύ κοντά στο νησί.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 45 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων και το εστιακό βάθος στα 30,7 χιλιόμετρα.
