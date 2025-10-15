Ξεκινά η δίκη για εισαγωγή στην Κρήτη όπλων και 120.000 σφαιρών Καλάσνικοφ από την Αλβανία

Εισαγωγή όπλων από την Αλβανία

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από τον Νοέμβριο του 2018, η ομάδα που αποτελείτο από 11 Έλληνες και 5 αλλοδαπούς είχε προβεί σε τέσσερις εισαγωγές στην Κρήτη απροσδιόριστου αριθμού πυρομαχικών από την Αλβανία και αποτελείτο από δύο «πυρήνες».Συγκεκριμένα, τον «πυρήνα» της Αλβανίας, τα μέλη του οποίου ενεργώντας σε ξεχωριστές υποομάδες αναλάμβαναν τη συγκέντρωση του αιτούμενου αριθμού πυρομαχικών και τον «πυρήνα» της Κρήτης, τα μέλη του οποίου προέβαιναν αρχικά στη «παραγγελία» των αιτούμενων ποσοτήτων πυρομαχικών και στη συνέχεια αναλάμβαναν την παραλαβή, μεταφορά και τέλος την παράδοση στους ενδιαφερόμενους που σε προγενέστερο χρόνο είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά πυρομαχικών.Σύμφωνα πάντα με την ΕΛΑΣ, η μεταφορά των όπλων και πυρομαχικών στην Κρήτη πραγματοποιείτο με Ι.Χ.Φ. οδηγούμενο από έναν κατηγορούμενο και προπορευόμενο όχημα Ι.Χ.Ε. οδηγούμενο από άλλον κατηγορούμενο, ο οποίος είτε παραλάμβανε το παράνομο εμπόρευμα εξερχόμενος από τη χώρα απευθείας από τους προμηθευτές στην Αλβανία, είτε από ασφαλή κρησφύγετα που είχαν προσυμφωνηθεί σε βοσκότοπους στην Ήπειρο ή σε άλλους χώρους στην Δυτική Μακεδονία.