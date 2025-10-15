Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Έκρηξη έξω από κτήριο του δήμου Νέαπολης-Συκεών, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές
Από την έκρηξη και τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου που βρίσκεται στην οδό Ηπείρου
Κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε έκρηξη και φωτιά έξω από κτήριο του δήμου Νεάπολης Συκεών.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.
Από την έκρηξη και τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου που βρίσκεται στην οδό Ηπείρου.
Στο σημείο βρέθηκε και γκαζάκι το οποίο, όμως, δεν εξερράγη.
Έρευνες για το περιστατικό διεξάγουν αστυνομία και πυροσβεστική.
