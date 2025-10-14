Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Τζόκερ 14/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 14/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 5.400.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 12, 15, 24, 28, 35 και αριθμός Τζόκερ το 9.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Ταυτόχρονα, τέσσερις τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 5.700.000 ευρώ.
Δώσε μου χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά, εκβίαζε ο 22χρονος τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ - Όλα όσα υποστηρίζει ο συνεργός
Έρευνα: Γιατί έχουμε τόσα αυτοάνοσα; Οι Νομπελίστες γιατροί ξεκλείδωσαν τον μηχανισμό γένεσής τους
Ποιος και πώς «έφαγε» τον Bobby the Greek στον Καναδά - Τον παρακολουθούσαν πέντε περιπολικά με δέκα αστυνομικούς
