Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και ομίχλη τις επόμενες ημέρες – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά ηπειρωτικά όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με βροχές από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.