Οι 4+4 παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα άτομα με αυτισμό - Σκέρτσος: Στόχος να πάψουν να αισθάνονται και να είναι αόρατοι

Παράλληλα, η κυβέρνηση στο πλαίσιο της "", έχει προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις που υποστηρίζουν ουσιαστικά τα άτομα με αυτισμό και τους φροντιστές τους:* Για πρώτη φορά μετά το 2014, αυξήσαμε κατά 50% το ημερήσιο τροφείο για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Πλέον, κάθε ΣΥΔ λαμβάνει 1.800 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο.* Αυξήσαμε επίσης κατά 44% την αποζημίωση για τα άτομα με βαριά αναπηρία που διαμένουν σε Οικοτροφεία, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των δομών και την ποιότητα της φροντίδας.* Εντάξαμε τη δημιουργία και λειτουργία χώρων χαμηλής αισθητηριακής διέγερσης στα ειδικά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναβάθμισης σχολικών κτηρίων "Μαριέττα Γιαννάκου". Ήδη περισσότερα από 20 ειδικά σχολεία αποκτούν ένα τέτοιο χώρο.* Αυξήσαμε τη μοριοδότηση για μετεγγραφές φοιτητών που έχουν αδέλφια με αναπηρία 67% και άνω, στηρίζοντας τις οικογένειες που το χρειάζονται.Όλα αυτά είναι βήματα που φέρνουν τα άτομα με αναπηρία πιο κοντά στην πλήρη συμμετοχή και ολόκληρη την κοινωνία πιο κοντά στην ώριμη αποδοχή της διαφορετικότητας, δηλαδή στη δικαιοσύνη και την ανθρωπιά.Όποιος/όποια έχει χρόνο σήμερα και αύριο (σσ χθες και σήμερα) να περάσει από το πολεμικό μουσείο και να εκτεθεί στις συζητήσεις και τις παρουσιάσεις που γίνονται σε αυτό το τριήμερο συνέδριο από περίπου 900 επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, της ειδικής εκπαίδευσης, της λόγο- και εργοθεραπείας που ειδικεύονται στις διαταραχές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, θα βγει κερδισμένος.Διότι είναι βέβαιο ότι θα ανακαλύψει έναν απολύτως ορατό και υπαρκτό κόσμο γεμάτο από γνώση, πλούσια συναισθήματα αλλά και πείσμα για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία», καταλήγει ο Άκης Σκέρτσος.