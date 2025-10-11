Εντοπίστηκε μεγάλο φορτίο λαθραίων καπνικών στην Ξάνθη - Κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα και πάνω από 100 κιλά λαθραίου καπνού
ΕΛΛΑΔΑ
Λαθραίος καπνός Ξάνθη

Εντοπίστηκε μεγάλο φορτίο λαθραίων καπνικών στην Ξάνθη - Κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα και πάνω από 100 κιλά λαθραίου καπνού

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης

Εντοπίστηκε μεγάλο φορτίο λαθραίων καπνικών στην Ξάνθη - Κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα και πάνω από 100 κιλά λαθραίου καπνού
Σχεδόν 45 κιλά λαθραίου καπνού μετέφερε με το αυτοκίνητό του ένα άτομο το οποίο συνελήφθη σε περιοχή της Ξάνθης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν περίπου 3.500 πακέτα τσιγάρων και 900 συσκευασίες με καπνό, βάρους 45 κιλών, τα οποία είχε παραλάβει νωρίτερα από χώρο μεταφορικής εταιρείας. Στον ίδιο χώρο παραλαβής, βρέθηκαν επιπλέον 2.500 πακέτα τσιγάρων και 1.200 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 60 κιλών, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Κατασχέθηκαν συνολικά 6.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 105 κιλά λαθραίου καπνού και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.


Εντοπίστηκε μεγάλο φορτίο λαθραίων καπνικών στην Ξάνθη - Κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα και πάνω από 100 κιλά λαθραίου καπνού

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Ειδήσεις σήμερα:

Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο

Το «θαυματουργό νερό» του Καματερού: Η απάτη που πότισε την Ελλάδα με ψεύτικη ελπίδα πως θα νικήσει τον καρκίνο

Αναστάτωση στην Basket League: Απόφαση της ΓΓΑ «παγώνει» έξι προπονητές, ανάμεσά τους και τον Εργκίν Αταμάν

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης