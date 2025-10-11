Παραχώρηση 252 στρεμμάτων για την ανασκαφή και ανάδειξη της αρχαίας Αρίσβης στη δυτική Λέσβο

Με ομόφωνη απόφασηοριστικοποιήθηκε η παραχώρηση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, δημοτικής έκτασης 252 στρεμμάτων προκειμένου να ανασκαφεί και αναδειχθεί η αρχαία Αρίσβη. Η συγκεκριμένη απόφαση οριστικοποίησε τη διαδικασία της παραχώρησης ενώ ας σημειωθεί ότι προηγήθηκαν και άλλες σχετικές αποφάσεις αλλά και απόφαση αποδοχής της παραχώρησης τόσο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο όσο και από την Υπουργό πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.«Ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια που είχαμε και σήμερα μπαίνουμε στο δρόμο η σύγχρονη Καλλονή αλλά και συνολικά ο Δήμος Δυτικής Λέσβου να αναδείξει αυτήν την ξεχασμένη αρχαία πόλη - κράτος. Ο Δήμος μας έκανε αυτό που έπρεπε. Μένει να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η αρχαιολογική ανασκαφή ώστε η περιοχή να έχει ένα αρχαιολογικό πάρκο αντάξιο με την ιστορία της. Αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης στην περιοχή και μοχλό παραπέρα ανάπτυξης της», σημειώνει στη δήλωσή του ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος.Η αρχαία Αρίσβη, μια από τις έξι αρχαίες αιολικές πόλεις - κράτη της Λέσβου, ήταν χτισμένη κοντά στο σημερινό ομώνυμο χωριό, στο λόφο «Παλαιόκαστρο», κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας που είναι ορατό από το δρόμο, στο πλάι του γεφυριού πριν τη σύγχρονη Αρίσβη. Πήρε το όνομά της από την Αρίσβα θυγατέρα του Μάκαρος, αδελφή της Μυτιλάνας. Τον 5ο αιώνα π.Χ. οι Μηθυμναίοι κατέλαβαν και κατέστρεψαν στην αρχαία πόλη ενώ ακολούθησε και καταστροφικός σεισμός που ολοκλήρωσε το έργο των ανθρώπων. Ερείπια της αρχαίας πόλης είναι ορατά και επιφανειακά.Ορατά επιφανειακά είναι και μνημεία της σημαντικής της μεσαιωνικής ιστορίας. Το χωριό που γνωρίζουμε σήμερα ως Αρίσβη (έχει ενωθεί πλέον με την Καλλονή) λεγόταν παλαιότερα 'Αγιος Κοσμάς ή Αγκοσμάς επειδή εκεί βρισκόταν η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Οι Τούρκοι την ονόμασαν Τζουμαϊλή. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή οι πρόσφυγες που την κατοίκησαν μαζί με ντόπιους που κατοικούσαν εκεί από τα πριν, μετονόμασαν το χωριό σε Αρίσβη, σε ανάμνηση της παλιάς ιστορίας της περιοχής.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ