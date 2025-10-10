Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Κλήρωση Eurojackpot 10/10/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Έγινε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (10/10), η κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 46 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 166 είναι οι εξής: 4, 5, 24, 31, 41. Τζόκερ οι αριθμοί: 3 και 12.
Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.
