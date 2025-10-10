Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Μέχρι 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου
Έως και τις 19 Οκτωβρίου 2025 παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το σχολικό έτος 2025-2026.
Οι διαθέσιμες ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας είναι: α) υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και τεχνίτης επισιτισμού.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου.
Για την ειδικότητα «υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου» απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά, μέσω gov.gr, ΕΔΩ.
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.
Οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει:
- πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή (Νοέμβριος-Απρίλιος) και
- πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε συνεργασία με ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος-Οκτώβριος), με 8ωρη απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.
Η εβδομαδιαία αμοιβή των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 186,70 ευρώ.
Πόλεις λειτουργίαςΑθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδος.
Οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει:
- πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή (Νοέμβριος-Απρίλιος) και
- πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε συνεργασία με ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος-Οκτώβριος), με 8ωρη απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.
Η εβδομαδιαία αμοιβή των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 186,70 ευρώ.
Ειδικότητες ανά σχολήΚαλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδος: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης, υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου και τεχνίτης επισιτισμού.
Μυτιλήνη και Πάτρα: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και τεχνίτης επισιτισμού.
Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα: Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου.
Παροχές για τους/τις μαθητές/τριες
Αμοιβή και ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείας.
Σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.
Εκπαίδευση από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Επίδομα στέγασης 240 ευρώ μηνιαίως και σίτισης 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα κριτήρια.
Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές.
Δυνατότητα αναβολής στράτευσης.
