Συνελήφθη με όπλο και ναρκωτικά σε κέντρο διασκέδασης στην Αττική
Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε περιοχή της Αττικής, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνταν από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε κατά την έξοδό του από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και σε σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

• πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα που περιείχε 5 φυσίγγια,

• πλαστική συσκευασία με ναρκωτική ουσία, πιθανόν κοκαΐνη, μικτού βάρους 4,66 γραμμαρίων,

• αυτοσχέδια συσκευασία από αλουμινόχαρτο με ναρκωτική ουσία, πιθανόν κοκαΐνη, μικτού βάρους 0,64 γραμμαρίων,

• αυτοσχέδια συσκευασία κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών και

• κινητό τηλέφωνο.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή, καθώς και άλλα αδικήματα.

Ο κατηγορούμενος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

