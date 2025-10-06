Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 45χρονος που στάθμευσε στη ΛΕΑ, τραυματίστηκε ο γιος του
Το τροχαίο σημειώθηκε επί του ΠΑΘΕ, στο ρεύμα προς Αθήνα - Νταλίκα έπεσε πάνω στο ΙΧ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 45χρονου
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εθνική Οδό στη Λάρισα, στο ύψος του Ευαγγελισμού.
Το τροχαίο σημειώθηκε επί του ΠΑΘΕ, στο ρεύμα προς Αθήνα όταν από ΙΧ αυτοκίνητο φέρεται να στάθμευσε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και νταλίκα έπεσε πάνω του, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο 45χρονος οδηγός του οχήματος που είχε παρκάρει στη ΛΕΑ, ενώ ο 21χρονος γιος του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον γενικό νοσοκομείο Λάρισας.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας.
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
