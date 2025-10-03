Βίντεο από το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στην Ομόνοια - Ο δράστης πυροβολεί και φεύγει
Βίντεο από το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στην Ομόνοια - Ο δράστης πυροβολεί και φεύγει
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου λίγο μετά τις 3.30 τη νύχτα
Στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός εν ζωή και με τραύμα από πυροβόλο όπλο στον ώμο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένας Αφγανός από την περιοχή της Ομόνοιας όπου έπεσε θύμα μιας ένοπλης επίθεσης.
Το protothema.gr φέρνει στο φως ένα βίντεο από το σημείο, τη στιγμή που ο δράστης ανοίγει πυρ και στη συνέχεια μαζί με ένα ακόμη άτομο διαφεύγουν προς την πλατεία Ομονοίας.
Στο βίντεο φαίνεται ένα άτομο να πλησιάζει προς την οδό Βηλαρά, να ανοίγει την πόρτα της εισόδου μιας πολυκατοικίας και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς τον πεζόδρομο και να διαπληκτίζεται με κάποιον.
Εν συνεχεία, σηκώνει το χέρι του κρατώντας ένα όπλο και αφού πυροβολεί κατευθύνεται προς το προαύλιο της εκκλησίας την ώρα που ο φίλος του ανεβαίνει σε ένα ποδήλατο και κινείται προς την Ομόνοια.
Ελάχιστα λεπτά αργότερα διακρίνονται οι Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που κλήθηκαν για το περιστατικό να κάνουν έρευνα στο σημείο με φακούς αναζητώντας τους κάλυκες οι οποίοι βρέθηκαν λίγη ώρα αργότερα.
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου λίγο μετά τις 3.30 τη νύχτα όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα, ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός, συνεπλάκησαν με τον Αφγανό και κάποια στιγμή ο ένας τον πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές στον ώμο.
