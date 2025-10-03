Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
57χρονος «Θεματοφύλακας του Συντάγματος» υποδυόταν τον αστυνομικό στην Κυψέλη - Στο σπίτι του βρέθηκε μέχρι και όλμος
57χρονος «Θεματοφύλακας του Συντάγματος» υποδυόταν τον αστυνομικό στην Κυψέλη - Στο σπίτι του βρέθηκε μέχρι και όλμος
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την αστυνομία ότι υπάρχει άνδρας που κυκλοφορεί στον δρόμο, υποδύεται τον αστυνομικό και κάνει ελέγχους
Δικογραφία σε βάρος ενός 57χρονου ο οποίος δήλωσε ότι είναι «Θεματοφύλακας του Συντάγματος» σχηματίστηκε από το ΑΤ Κυψέλης καθώς στο σπίτι του βρέθηκε μέχρι και... όλμος!
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την αστυνομία ότι υπάρχει άνδρας που κυκλοφορεί στον δρόμο, υποδύεται τον αστυνομικό και κάνει ελέγχους.
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 57χρονο, ο οποίος δήλωσε εργαζόμενος σε μεγάλο νοσοκομείο και είπε «είμαι ένας από εσάς» και «ασχολούμαι με μεγάλα πράγματα» δείχνοντας, σύμφωνα με το STAR, ενδιαφέρον ακόμα και για τον οπλισμό των ανδρών της ΕΛΑΣ.
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 57χρονου στην οδό Λέσβου όπου οι αστυνομικοί βρήκαν, μεταξύ άλλων, όλμο, δακρυγόνα και βομβίδες κρότου λάμψης.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την αστυνομία ότι υπάρχει άνδρας που κυκλοφορεί στον δρόμο, υποδύεται τον αστυνομικό και κάνει ελέγχους.
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 57χρονο, ο οποίος δήλωσε εργαζόμενος σε μεγάλο νοσοκομείο και είπε «είμαι ένας από εσάς» και «ασχολούμαι με μεγάλα πράγματα» δείχνοντας, σύμφωνα με το STAR, ενδιαφέρον ακόμα και για τον οπλισμό των ανδρών της ΕΛΑΣ.
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 57χρονου στην οδό Λέσβου όπου οι αστυνομικοί βρήκαν, μεταξύ άλλων, όλμο, δακρυγόνα και βομβίδες κρότου λάμψης.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιοι κερδίζουν από την αναβολή της δίκης για τα Τέμπη - Σημαντικός κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων
Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο: Τα τραγούδια που διάλεξε ο «αλήτης της ποπ», το σόου με το κοινό και η... Χάιδω
Πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη ο 17χρονος που τη σκότωσε στο Νιού Τζέρσεϊ - Έλεγε «ειλικρινή συλλυπητήρια» σε βίντεο μια ημέρα πριν συλληφθεί
Ποιοι κερδίζουν από την αναβολή της δίκης για τα Τέμπη - Σημαντικός κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων
Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο: Τα τραγούδια που διάλεξε ο «αλήτης της ποπ», το σόου με το κοινό και η... Χάιδω
Πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη ο 17χρονος που τη σκότωσε στο Νιού Τζέρσεϊ - Έλεγε «ειλικρινή συλλυπητήρια» σε βίντεο μια ημέρα πριν συλληφθεί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα