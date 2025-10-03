57χρονος «Θεματοφύλακας του Συντάγματος» υποδυόταν τον αστυνομικό στην Κυψέλη - Στο σπίτι του βρέθηκε μέχρι και όλμος
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την αστυνομία ότι υπάρχει άνδρας που κυκλοφορεί στον δρόμο, υποδύεται τον αστυνομικό και κάνει ελέγχους

Δικογραφία σε βάρος ενός 57χρονου ο οποίος δήλωσε ότι είναι «Θεματοφύλακας του Συντάγματος» σχηματίστηκε από το ΑΤ Κυψέλης καθώς στο σπίτι του βρέθηκε μέχρι και... όλμος!

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την αστυνομία ότι υπάρχει άνδρας που κυκλοφορεί στον δρόμο, υποδύεται τον αστυνομικό και κάνει ελέγχους.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 57χρονο, ο οποίος δήλωσε εργαζόμενος σε μεγάλο νοσοκομείο και είπε «είμαι ένας από εσάς» και «ασχολούμαι με μεγάλα πράγματα» δείχνοντας, σύμφωνα με το STAR, ενδιαφέρον ακόμα και για τον οπλισμό των ανδρών της ΕΛΑΣ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 57χρονου στην οδό Λέσβου όπου οι αστυνομικοί βρήκαν, μεταξύ άλλων, όλμο, δακρυγόνα και βομβίδες κρότου λάμψης.


