Τζόκερ 2/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 4.000.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (2/10), η κλήρωση του Τζόκερ.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 3, 4, 7, 39, 40 και Τζόκερ το 10.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 4.000.000 ευρώ.
