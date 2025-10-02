Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό λόγω της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε τις ώρες
Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό λόγω της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε τις ώρες

Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα

Σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας, η ΣΤΑ.ΣΥ. θα προχωρήσει σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των γραμμών 2 και 3 του Μετρό έως και τις 2:00 τα ξημερώματα.

Τα υπόλοιπα μέσα αναμένεται να ολοκληρώσουν τα δρομολόγιά τους κανονικά ως τα μεσάνυχτα.

