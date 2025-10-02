Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Διάσωση 30 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου
Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου
Επιχείρηση διάσωσης 30 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι παράνομοι μετανάστες και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή τους.
Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.
