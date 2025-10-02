Διάσωση 30 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου
Διάσωση 30 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου

Διάσωση 30 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου
Επιχείρηση διάσωσης 30 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι παράνομοι μετανάστες και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή τους.

Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

