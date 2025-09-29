Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Απόπειρα δολοφονίας στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο - Στο χειρουργείο ένας Ουκρανός
Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες δύο ατόμων τα οποία καταζητούνται
Σε συναγερμό τέθηκαν οι κυπριακές αρχές από το απόγευμα, μετά από απόπειρα δολοφονίας έξω από γνωστό ξενοδοχείο στην περιοχή Πύργου της Λεμεσού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, του protothema.gr άγνωστος δράστης πυροβόλησε τον 37χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Ουκρανίας, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα. Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και εισήχθη στο χειρουργείο.
Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο δράστης προσέγγισε πεζός τον 37χρονο και τράπηκε σε φυγή με τον ίδιο τρόπο μετά τους πυροβολισμούς. Άλλες πληροφορίες που εξετάζονται από την αστυνομία κάνουν λόγο για δύο πρόσωπα που κινήθηκαν περπατώντας πριν ανοίξουν πυρ, στοιχείο που διερευνάται. Η σκηνή αποκλείστηκε και συλλέχθηκαν κάλυκες.
Κατά πληροφορίες, πριν από τους πυροβολισμούς είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ διαφόρων ατόμων στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να έβγαλε πιστόλι και να πυροβόλησε τον 37χρονο. Τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.
Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του ή των δραστών. Η κατάθεση μαρτύρων και το υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής θεωρούνται κρίσιμα για την ταυτοποίηση και σύλληψή τους.
