Απόπειρα δολοφονίας στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο - Στο χειρουργείο ένας Ουκρανός
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Απόπειρα δολοφονίας Λεμεσός Αστυνομία Πυροβολισμοί

Απόπειρα δολοφονίας στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο - Στο χειρουργείο ένας Ουκρανός

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες δύο ατόμων τα οποία καταζητούνται

Απόπειρα δολοφονίας στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο - Στο χειρουργείο ένας Ουκρανός
Μανώλης Καλατζής
5 ΣΧΟΛΙΑ
Σε συναγερμό τέθηκαν οι κυπριακές αρχές από το απόγευμα, μετά από απόπειρα δολοφονίας έξω από γνωστό ξενοδοχείο στην περιοχή Πύργου της Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του protothema.gr άγνωστος δράστης πυροβόλησε τον 37χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Ουκρανίας, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα. Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και εισήχθη στο χειρουργείο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο δράστης προσέγγισε πεζός τον 37χρονο και τράπηκε σε φυγή με τον ίδιο τρόπο μετά τους πυροβολισμούς. Άλλες πληροφορίες που εξετάζονται από την αστυνομία κάνουν λόγο για δύο πρόσωπα που κινήθηκαν περπατώντας πριν ανοίξουν πυρ, στοιχείο που διερευνάται. Η σκηνή αποκλείστηκε και συλλέχθηκαν κάλυκες.

Κατά πληροφορίες, πριν από τους πυροβολισμούς είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ διαφόρων ατόμων στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να έβγαλε πιστόλι και να πυροβόλησε τον 37χρονο. Τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του ή των δραστών. Η κατάθεση μαρτύρων και το υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής θεωρούνται κρίσιμα για την ταυτοποίηση και σύλληψή τους.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες δύο ατόμων τα οποία καταζητούνται.

Απόπειρα δολοφονίας στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο - Στο χειρουργείο ένας Ουκρανός
Απόπειρα δολοφονίας στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο - Στο χειρουργείο ένας Ουκρανός

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα

Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
Μανώλης Καλατζής
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης