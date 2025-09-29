Βασίλης Μπισμπίκης: Ποιος θα πληρώσει τις ζημιές, τι ισχύει με τις ασφαλιστικές και τι προβλέπει ο ΚΟΚ για εγκατάλειψη οχήματος

Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Στην περίπτωση του τροχαίου στη Φιλοθέη, επειδή τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα και δεν υπήρξε τραυματισμός, η ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οχήματος καλύπτει τις υλικές ζημιές - Ωστόσο η κατάσταση αλλάζει σε περίπτωση κακουργήματος
Σοβαρές ποινικές συνέπειες αντιμετωπίζει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Μπισμπίκης, στον οποίον ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού, μετά το περιστατικό κατά το οποίο προσέκρουσε πάνω σε σειρά από αυτοκίνητα στη Φιλοθέη εγκαταλείποντας το σημείο.
Η εγκατάλειψη τροχαίου, ακόμη κι όταν αφορά αποκλειστικά υλικές ζημιές, συνιστά ποινικό αδίκημα. Ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης έως έναν μήνα ή/και χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ, ανάλογα με την κρίση των δικαστικών αρχών.
Οι παθόντες θα αποζημιωθούν από την ασφαλιστική του υπαίτιου οδηγού εφόσον σε αυτή την περίπτωση αυτός παρουσιάστηκε, ανεξαρτήτως εάν ο οδηγός κατηγορηθεί για κακούργημα. Σε περίπτωση που ο οδηγός κατηγορηθεί για κακούργημα, το πρόβλημα θα μεγαλώσει για εκείνον γιατί η ασφαλιστική θα απαιτήσει από αυτόν όλο το οικονομικό κόστος των αποζημιώσεων προς τους τρίτους.
α) Να σταθμεύσει αμέσως στον τόπο του ατυχήματος χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία.
β) Να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος και, αν δεν μπορεί, να ειδοποιήσει για το ατύχημα την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.
γ) Να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του ως και κάθε χρήσιμη σχετική με το όχημά του πληροφορία, αν οι εμπλακέντες στο ατύχημα ζητήσουν αυτά.
Θα πρέπει, δηλαδή, ο οδηγός να σταματήσει αμέσως και να δηλώσει τα στοιχεία του στους ζημιωθέντες, ώστε να ακολουθηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Σε περίπτωση, μάλιστα, σωματικής βλάβης θα πρέπει ο οδηγός να παράσχει βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες και να ειδοποιήσει ο ίδιος την αστυνομία.
Σε περίπτωση που οδηγός δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω υποχρεώσεις, του επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και αφαίρεση της άδειας οδήγησης έως έξι μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού.
Οι ασφαλιστικές καλύψειςΣτην περίπτωση του τροχαίου στη Φιλοθέη, επειδή τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα και δεν υπήρξε τραυματισμός, η ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οχήματος καλύπτει τις υλικές ζημιές. Αν δεν είχε εμφανιστεί ο οδηγός, οι παθόντες δεν θα μπορούσαν να στραφούν στο επικουρικό κεφάλαιο, καθώς αυτό αποζημιώνει σωματικές βλάβες και θανάτους, όχι ζημιές σε περιουσία. Το επικουρικό κεφάλαιο έχει δημιουργηθεί για να αποζημιώνει μεταξύ άλλων ζημιές από ανασφάλιστα οχήματα και άγνωστα οχήματα. Στην περίπτωση των άγνωστων οχημάτων π.χ τροχαίο με εγκατάλειψη, το επικουρικό κεφάλαιο αποζημιώνει μόνο σωματικές βλάβες ή θάνατο και όχι υλικές ζημιές.
Τι προβλέπει ο ΚΟΚΤο άρθρο 43 του ΚΟΚ προβλέπει ότι ο οδηγός που ενεπλάκη σε ατύχημα, από το οποίο προήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα οφείλει:
