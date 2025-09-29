Βασίλης Μπισμπίκης: Ποιος θα πληρώσει τις ζημιές, τι ισχύει με τις ασφαλιστικές και τι προβλέπει ο ΚΟΚ για εγκατάλειψη οχήματος

Στην περίπτωση του τροχαίου στη Φιλοθέη, επειδή τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα και δεν υπήρξε τραυματισμός, η ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οχήματος καλύπτει τις υλικές ζημιές - Ωστόσο η κατάσταση αλλάζει σε περίπτωση κακουργήματος