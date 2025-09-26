Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Η κίνηση στους δρόμους τώρα live: Τροχαίο στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Παραλιακή, Σκαραμαγκάς
Η κίνηση στους δρόμους τώρα live: Τροχαίο στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Παραλιακή, Σκαραμαγκάς
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ
UPD:
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η σημερινή ημέρα (26.09) για τους οδηγούς στο Λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, τόσο στην Αττική Οδό και τον Κηφισό, όσο και στο κέντρο της Αθήνας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
Συγκεκριμένα, δύσκολα είναι τα πράγματα για τους οδηγούς που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισού, λόγω τροχαίου στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις καταγράφονται από το ύψος της Δυρραχίου.
Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στην λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείων, με τους οδηγούς των αυτοκινήτων να είναι κολλημένοι στο τιμόνι. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:50
Προβληματική είναι η κατάσταση και στην λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στη Βεΐκου.
Και στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα για τους οδηγούς είναι δύσκολα, ειδικά για όσους κινούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στην Αρδηττού.
«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
Συγκεκριμένα, δύσκολα είναι τα πράγματα για τους οδηγούς που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισού, λόγω τροχαίου στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις καταγράφονται από το ύψος της Δυρραχίου.
Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στην λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείων, με τους οδηγούς των αυτοκινήτων να είναι κολλημένοι στο τιμόνι. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:50
Προβληματική είναι η κατάσταση και στην λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στη Βεΐκου.
Και στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα για τους οδηγούς είναι δύσκολα, ειδικά για όσους κινούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στην Αρδηττού.
Καθυστερήσεις και στην Αττική ΟδόΚαθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό που φτάνουν μέχρι και τα 30 λεπτά. Συγκεκριμένα:
«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Κηφισίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης».
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 26, 2025
άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,
15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
15΄-20΄ στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/3Tspr8alQh
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα