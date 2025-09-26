Η κίνηση στους δρόμους τώρα live: Τροχαίο στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Παραλιακή, Σκαραμαγκάς
Η κίνηση στους δρόμους τώρα live: Τροχαίο στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Παραλιακή, Σκαραμαγκάς

Η κίνηση στους δρόμους τώρα live: Τροχαίο στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Παραλιακή, Σκαραμαγκάς
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η σημερινή ημέρα (26.09) για τους οδηγούς στο Λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, τόσο στην Αττική Οδό και τον Κηφισό, όσο και στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, δύσκολα είναι τα πράγματα για τους οδηγούς που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισού, λόγω τροχαίου στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις καταγράφονται από το ύψος της Δυρραχίου. 

Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στην λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείων, με τους οδηγούς των αυτοκινήτων να είναι κολλημένοι στο τιμόνι. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα.

Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:50

Η κίνηση στους δρόμους τώρα live: Τροχαίο στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Παραλιακή, Σκαραμαγκάς




Προβληματική είναι η κατάσταση και στην λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στη Βεΐκου.

Και στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα για τους οδηγούς είναι δύσκολα, ειδικά για όσους κινούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στην Αρδηττού.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό που φτάνουν μέχρι και τα 30 λεπτά. Συγκεκριμένα:

«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Κηφισίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης».

