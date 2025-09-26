Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Φωτιά σε δασώδη έκταση κοντά στα Ανώγεια στο Ρέθυμνο - Δείτε βίντεο
Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης με πέντε οχήματα, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ αποτελούμενες από 12 πυροσβέστες και υδροφόρες με 10 πυροσβέστες
Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής η πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε δασώδη και χορτολιβαδική έκταση στην έξοδο του χωριού Ανώγεια στο Ρέθυμνο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, παρά τον άνεμο που επικρατεί, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης με πέντε οχήματα, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ αποτελούμενες από 12 πυροσβέστες και υδροφόρες με 10 πυροσβέστες.
Για την πλήρη κατάσβεσή της φωτιάς που βρίσκεται μεταξύ του Συγκροτήματος Ντελίνα και της εξόδου των Ανωγείων προς Ηράκλειο, συνδράμουν και κάτοικοι των Ανωγείων.
Η πυρκαγιά δεν απείλησε σπίτια ή εγκαταστάσεις.
