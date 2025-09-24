Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, περίπου στις 16:00 κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα τουριστικό λεωφορείο που κινούταν επί της Αγίου Δημητρίου, μπροστά από το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, παρέσυρε μία γυναίκα.
Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τραυματισμένη τη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
