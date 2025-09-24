Εξετάσεις δίχως τέλος για τους διοικητές των νοσοκομείων – Τι τους ζητά το Υπουργείο Υγείας
Εξετάσεις δίχως τέλος για τους διοικητές των νοσοκομείων – Τι τους ζητά το Υπουργείο Υγείας
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιεί διήμερο «σεμινάριο» για τους διοικητές και υποδιοικητές των δημόσιων νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών, με στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους και την ανάδειξη προτεραιοτήτων στη λειτουργία των μονάδων
Σε διήμερο… εντατικών μαθημάτων καλεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τους διοικητές και υποδιοικητές των δημόσιων νοσοκομείων σήμερα και αύριο. Τα νέα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) που πέρασαν ήδη ένα εξαντλητικό διάστημα μέχρι να διοριστούν, σχεδόν δύο ετών, με εξετάσεις γραπτές, πολύμηνη αναμονή και προφορικές συνεντεύξεις, βρίσκονται και πάλι στα… θρανία.
Από σήμερα το πρωί όλοι οι διοικητές και οι υποδιοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), θα βρίσκονται στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Το πρωί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιήσει δηλώσεις και θα ακολουθήσει η διήμερη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών, με σκοπό τη συζήτηση καίριων θεμάτων των νοσοκομείων αλλά και ενημέρωση των διοικητών για τα ζητήματα που πρέπει να θέσουν σε προτεραιότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Από σήμερα το πρωί όλοι οι διοικητές και οι υποδιοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), θα βρίσκονται στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Το πρωί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιήσει δηλώσεις και θα ακολουθήσει η διήμερη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών, με σκοπό τη συζήτηση καίριων θεμάτων των νοσοκομείων αλλά και ενημέρωση των διοικητών για τα ζητήματα που πρέπει να θέσουν σε προτεραιότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία, αρχίζει σταδιακή πτώση από αύριο - Τι φέρνει ο εμποδιστής Ρεξ
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία, αρχίζει σταδιακή πτώση από αύριο - Τι φέρνει ο εμποδιστής Ρεξ
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα