Εξετάσεις δίχως τέλος για τους διοικητές των νοσοκομείων – Τι τους ζητά το Υπουργείο Υγείας

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιεί διήμερο «σεμινάριο» για τους διοικητές και υποδιοικητές των δημόσιων νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών, με στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους και την ανάδειξη προτεραιοτήτων στη λειτουργία των μονάδων